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Ученики из Техаса создали чат «Работорговля». И предлагали в нем купить чернокожих одноклассников

Семён Гудошников
Сегодня в 15:48

Группа учеников из техасской школы создала в Snapchat группу под названием «Работорговля», в которой разместила объявления о продаже чернокожих одноклассников. Об этом пишет New York Post.

Цены на учеников варьировались от одного доллара до 100. Об инциденте стало известно, когда темнокожих школьников начали травить и запугивать на основании расы. Администрация школы запустила расследование с привлечением полиции.

Организаторам и участникам чата назначили дисциплинарные взыскания. Какие именно и сколько учеников было наказано, представители учебного заведения не уточнили.

Они отметили, что случившееся причинило огромную боль жертвам, их семьям и другим цветным учащимся. «Мы глубоко опечалены этим», — добавили в администрации.

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