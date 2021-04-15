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AliExpress запустил отдельное приложение для России

Семён Гудошников
Сегодня в 14:56

Российское подразделение AliExpress запустило собственное мобильное приложение. Оно уже доступно App Store и Google Play, рассказали «Афише Daily» представители маркетплейса.

В приложении добавят все 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков на площадке. Также в нем доступен формат историй, в которых продавцы рассказывают об обновлениях и акциях.

© AliExpress Россия
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© AliExpress Россия
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Для российских пользователей уже работает адаптированная версия главной страницы AliExpress и новый процесс авторизации. В скором времени появится динамическое отображение товаров при поиске, обновленный список заказов, расширенные карточки товаров, личный кабинет и новая версия «Журнала AliExpress» c гидом по шопингу.

Представители AliExpress назвали запуск локального приложения уникальным случаем. Технически сервис будет управляться командой из России.

AliExpress Россия был создан в октябре 2019 года в результате сделки между Alibaba Group, Mail.ru Group и Российским фондом прямых инвестиций.

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