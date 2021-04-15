AliExpress запустил отдельное приложение для России

В приложении добавят все 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков на площадке. Также в нем доступен формат историй, в которых продавцы рассказывают об обновлениях и акциях.

Российское подразделение AliExpress запустило собственное мобильное приложение. Оно уже доступно App Store и Google Play , рассказали « Афише Daily » представители маркетплейса.

Для российских пользователей уже работает адаптированная версия главной страницы AliExpress и новый процесс авторизации. В скором времени появится динамическое отображение товаров при поиске, обновленный список заказов, расширенные карточки товаров, личный кабинет и новая версия «Журнала AliExpress» c гидом по шопингу.

Представители AliExpress назвали запуск локального приложения уникальным случаем. Технически сервис будет управляться командой из России.

AliExpress Россия был создан в октябре 2019 года в результате сделки между Alibaba Group, Mail.ru Group и Российским фондом прямых инвестиций.