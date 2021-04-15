Возлюбленная Есенина, танцовщица Айседора Дункан, приехала на границу СССР из Германии. Она подготовила для поэта побег из Советского Союза. Есенин берет в руки револьвер и отправляется в Ригу, но в заснеженном Ленинграде его ждет «безумная круговерть событий».

Судя по тизеру, местами драма будет превращаться в мрачный триллер, а жизни Сергея Есенина на каждом шагу будет что‑то угрожать. В том числе владелец подпольного казино с борделем и поезд, под колеса которого он чуть не попал на полном ходу.

Кроме Петрова в проекте снимаются Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная и другие. Режиссером картины стал Клим Шипенко — автор «Холопа» и «Текста».

Ранее стало известно, что съемки фильма проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Специально для картины построили масштабные декорации площадью более 7000 квадратных метров.

Шипенко отметил, что после проб осознал, что конкурентов у Петрова на роль Есенина нет. Перед актером встанет задача показать на экране «драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта».