В Турции не отдохнешь, в Крыму дорого. Слава богу, есть Воронеж!

Россия закрыла авиасообщение с Турцией (и Танзанией, вдруг кто хотел) до начала лета, так что отдохнуть на одном из самых популярных зарубежных побережий у россиян не получится. А в Крыму — отечественной Турции — цены на отели уже растут. Онлайн-сервис по бронированию билетов Aviasales создал в твиттере тред, в котором предложил не самый тривиальный российский город для отдыха — Воронеж. Тот самый, по которому в мемах Россия «бомбит». Во-первых, в Воронеже теплее, чем в Стамбуле

Правда, и там и там в следующие дни ожидаются дожди, а градусы примерно выровняются. Но в Турцию по-прежнему нельзя, а Воронеж всегда открыт. Красоты природы ничем не хуже турецких

Турецкий кебаб не сравнится с отечественным шашлыком, считает Aviasales. В прошлом году россияне доказали, что любят жарить мясо на свежем воздухе так сильно, что даже готовы нарушить карантин. К тому же на снимках из твита даже не сразу поймешь, где Босфор, а где река Воронеж. Так есть ли разница? В Воронеже тоже можно купить турецкие вещи

Ну и чем он хуже? Там тоже продают вещи из Турции не самого плохого качества. Зато не придется вспоминать английские слова или доставать переводчик, чтобы попросить показать панамку. Исторические достопримечательности

Немного про руины Ротонды. Это четырехэтажное здание клинической больницы, построенной к 1940 году по проекту архитектора Дмитрия Чечулина. С июля 1942 года по январь 1943-го рядом с больницей происходили ожесточенные бои советской и немецкой армии — территория несколько раз переходила то к одним, то к другим. Столкновения сильно разрушили здание, а в послевоенное время не было средств на восстановление. В 1965 году Ротонду объявили памятником Великой Отечественной войны. Еще два места в Воронеже, на которые стоит обратить внимание «Афиша Daily» продолжила список аргументов, почему вам стоить выбрать Воронеж, а не Сочи. Благовещенский кафедральный собор Это грандиозное сооружение строили больше 10 лет — с 1998 по 2009 год. Его открытие сопровождалось масштабным крестным ходом, а сейчас это одна из главных достопримечательностей города. В соборе проходят регулярные службы и есть воскресная школа.

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Корабль-музей «Гото Предестинация» Это копия настоящего судна времен Петра Первого, воссозданная в 2009 году. Детали и элементы сооружения рассказывают путь становления российского флота, который в 1696 году разбил османскую флотилию и захватил крепость Азов.

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Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев назвал приостановку полетов в Турцию «проверкой на патриотизм» граждан. Посмотрим, какие результаты покажут россияне в ближайшее время.