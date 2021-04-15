«Ростелеком» попытается еще раз запустить систему сбора биометрических данных россиян

Госкомпания «Ростелеком» намерена перезапустить свою Единую биометрическую систему (ЕБС). Сначала алгоритм пытались наладить через банки, но первая попытка сорвалась. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект «Национальной инновационной системы» под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

За последние три года компании удалось получить информацию лишь от 164 тыс. граждан. До 2030 года «Ростелеком» планирует собрать биометрические данные (лицо и голос) 50 млн россиян через многофункциональные центры (МФЦ). Для этого компания планирует вложить в проект 6,6 млрд рублей при поддержке правительства.

В аппарате Чернышенко пояснили, что для граждан процесс сдачи данных будет бесплатным. Механизм реализуется на средства организаций, которые планируют использовать ЕБС. Среди них могут оказаться банки, нотариусы, органы власти. По информации «Коммерсанта», в министерстве подтвердили планы по развитию ЕБС, комментариев по поводу суммы вложений не было.

Единая биометрическая система начала работать 1 июля 2018 года, а «Ростелеком» — ее оператор. Российские банки первыми подключились к системе и начали верифицировать клиентов по лицу и голосу. Возможность собирать данные получили 232 кредитные организации.