Страны НАТО начнут выводить войска из Афганистана 1 мая

Страны, входящие в военно-политический блок НАТО, намерены вывести войска из Афганистана. Процедура отзыва солдат начнется 1 мая. Об этом сообщили на сайте альянса.

В НАТО предполагают, что на полный вывод войск из страны потребуются несколько месяцев. Процесс, как обещают в организации, будет «упорядоченным, скоординированным и преднамеренным».

Представители альянса заявили, что и впредь будут поддерживать мирный процесс в Афганистане и отстаивать достижения последних 20 лет, в частности — заботиться о правах человека для всех граждан страны, в особенности для женщин, детей и меньшинств.

«Наши войска вместе вошли в Афганистан, мы вместе приспособились, а теперь вместе уходим. Мы благодарны всем, кто участвовал в этой миссии и поддерживал ее, включая афганские силы безопасности. Мы чтим жертвы тех, кто заплатил высшую цену на службе», — написали в НАТО.