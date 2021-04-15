Глава Би-би-си по разнообразию назвала героя Идриса Эльбы в «Лютере» недостаточно темнокожим

Глава Би-би-си по разнообразию Миранда Уэйланд назвала героя Идриса Эльбы в сериале «Лютер» недостаточно правдоподобным темнокожим. Об этом она сказала на онлайн-конференции MIPTV, сообщил The Times.

Уэйланд считает, что Эльба сыграл темнокожего персонажа, который мало чем отличается от белых людей. По мнению топ-менеджера, создатели сериала могли уделить большее внимание окружению и культуре инспектора Джона Лютера.

«Когда вышел „Лютер“, многие радовались тому, что главный герой, которого сыграл Идрис Эльба, — это сильный темнокожий персонаж. Он всем нам понравился. Но при просмотре второго сезона не покидала мысль: „У него нет темнокожих друзей, он не ест еду карибской кухни, это выглядит неправдоподобно“», — заявила Уэйланд.

Поклонники сериала, впрочем, раскритиковали мнение представительницы Би-би-си. По их мнению, наличие темнокожих друзей и любовь к карибской кухне — это стереотипы, которые никак не влияют на правдоподобие героя.