Рэпер Yung Trappa попал в аварию в Петербурге. У него сломана челюсть

Рэпер Yung Trappa попал в автомобильную аварию в Петербурге. Музыканта госпитализировали с переломом челюсти и сотрясением мозга. Об этом сообщил телеграм-канал Life Shot.

Артист передвигался на автомобиле, арендованном через сервис каршеринга. Yung Trappa врезался в припаркованный пикап. Удар оказался такой силы, что капот машины музыканта был смят «гармошкой».

По информации Life Shot, рэпер был трезв, но не справился с управлением. После ДТП его увезли в Мариинскую больницу. Yung Trappa заявил, что ему удалось сохранить все зубы, кроме одного, благодаря грилзам — декоративным накладкам на зубы.

В феврале Yung Trappa (настоящее имя — Владислав Ширяев) вышел из тюрьмы. Там он пробыл 5,5 лет за хранение и распространение наркотиков. «Афиша Daily» рассказывала подробно о судьбе артиста.

Сразу после освобождения музыкант дал интервью проекту «Вписка», а затем выпустил первый клип и фит с Моршенштерном.