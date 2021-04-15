«Этический кодекс»: мэр Серова запретил чиновникам осуждать руководство и носить грязные ботинки

Мэр Серова Василий Сизиков ввел «этический кодекс» для муниципальных служащих. Он требует от женщин носить волосы до плеч, а от мужчин — натирать ботинки до блеска. Об этом сообщил «Подъем».

Документ предписывает определенную длину юбки для чиновниц и обязует мужчин носить галстуки. Кроме того, кодекс запрещает носить вместе серебряные и золотые украшения.

В правилах есть и пункты, касающиеся непосредственно работы и общения в коллективе. В частности, чиновникам запрещено «допускать обсуждения в коллективе личных и профессиональных качеств».

Также служащим нельзя перепоручать друг другу свои обязанности, осуждать и обсуждать мэра публично, а для продвижения по карьерной лестнице положено использовать только «законные и этичные» методы.