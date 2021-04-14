Ролик представляет собой выступление артиста с тремя песнями — «Всему Свое Время», «Печаль Со Знаком 8» и «Эми». Pharaoh поет, находясь на небольшой, залитой водой платформе, а в это время на его фоне мелькает монохромный видеомаппинг.

В сети появился клип — визуализация нескольких треков с последнего альбома Pharaoh «Million Dollar Depression». Посмотреть его можно на ютьюбе.

Альбом «Million Dollar Depression» Pharaoh представил 19 марта. Пластинка отличается от предыдущих работ рэпера более жестким звучанием и мрачной тематикой. В ее записи приняли участие Bryte, Noah, Meep, 39, StereoRYZE и Konoplev.

Тур, в котором артист презентует новый альбом, стартовал 25 марта. Концерты пройдут в Москве, Новосибирске, Иркутске, Минске, Киеве и других городах.