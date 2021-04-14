Ученые преобразовали колебания паутины в мелодию. Послушайте, что у них получилось

Ученые из Массачусетского технологического института преобразовали колебания паутины в мелодию. Для этого они назначили каждой паутинной нити такую тональность, которую мог бы слышать человек, сообщает Vice.
Исследователи создали трехмерную модель переплетенных струн, похожих на нити паутины. Каждой из них был задан свой частотный диапазон в зависимости от длины и натяжения. В итоге получилась «монументальная вибрация тысяч струн с самыми неожиданными эффектами».
Руководитель проекта Маркус Бюлер объяснил, что ученые «хотели показать, что система координат человека — не единственная в нашем мире». По его словам, пауки плохо видят, поэтому ощущают свой мир через вибрации, это касается и паутины. «И вот мы задались вопросом: что будет, если такое восприятие мира станет доступно человеку?», — рассказал он.
Сама музыка звучит немного запутанно и беспорядочно. Исследователи намерены использовать ее для общения с пауками, влияя на их поведение и деятельность. «Теперь мы пытаемся сгенерировать синтетические сигналы, чтобы говорить на языке пауков», — отметили авторы проекта.
До пандемии команда Бюлера организовывала концерты, на которых под аккомпанемент струнных и духовых исполнялась паучья музыка.