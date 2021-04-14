Ученые преобразовали колебания паутины в мелодию. Послушайте, что у них получилось

Исследователи создали трехмерную модель переплетенных струн, похожих на нити паутины. Каждой из них был задан свой частотный диапазон в зависимости от длины и натяжения. В итоге получилась «монументальная вибрация тысяч струн с самыми неожиданными эффектами».

Ученые из Массачусетского технологического института преобразовали колебания паутины в мелодию. Для этого они назначили каждой паутинной нити такую тональность, которую мог бы слышать человек, сообщает Vice.

Руководитель проекта Маркус Бюлер объяснил, что ученые «хотели показать, что система координат человека — не единственная в нашем мире». По его словам, пауки плохо видят, поэтому ощущают свой мир через вибрации, это касается и паутины. «И вот мы задались вопросом: что будет, если такое восприятие мира станет доступно человеку?», — рассказал он.

Сама музыка звучит немного запутанно и беспорядочно. Исследователи намерены использовать ее для общения с пауками, влияя на их поведение и деятельность. «Теперь мы пытаемся сгенерировать синтетические сигналы, чтобы говорить на языке пауков», — отметили авторы проекта.

До пандемии команда Бюлера организовывала концерты, на которых под аккомпанемент струнных и духовых исполнялась паучья музыка.