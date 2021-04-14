перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Pharaoh выпустил клип — визуализацию нескольких треков с альбома «Million Dollar Depression» 23:22
Суд запретил журналистам Doxa выходить из дома, пользоваться интернетом и общаться 22:59
Ученые преобразовали колебания паутины в мелодию. Послушайте, что у них получилось 22:52
«Психея»/«ВКонтакте» У группы «Психея» в июне выйдет новый альбом. Первый за 8 лет!
У группы «Психея» в июне выйдет новый альбом. Первый за 8 лет! 22:14
Франция выплатит по 2500 евро гражданам, готовым поменять автомобиль на электрический велосипед 21:47
Госдума отклонила законопроект об освобождении от НДФЛ россиян с низкой зарплатой 21:20
Instagram и Facebook начали тестировать скрытые лайки. Отказаться от счетчика можно по желанию 20:59
Илья Альтшулер возглавит «Афишу», «Насилию.нет» получил штраф и другие новости дня 20:45 Дайджест
«Быть трансгендерным человеком — не значит страдать»: что трансперсоны хотят, чтобы мы знали о них 20:23
The Fast Saga/YouTube В сети появился трейлер девятого «Форсажа». В нем — Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Карди Би
В сети появился трейлер девятого «Форсажа». В нем — Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Карди Би 20:13
Томас Винтерберг поставит сериал «Семьи, как наши». Он станет телевизионным дебютом режиссера 19:23
Хью Джекман и Лора Дерн сыграют в фильме «Сын». Его снимут авторы драмы «Отец» 18:35
Исследование: человек больше доверяет алгоритмам, чем рекомендациям окружающих 18:12
Дэвид Бекхэм будет тренировать юных футболистов в реалити-шоу на Disney+ 18:12
В «Зарядье» пройдет концерт — презентация нового альбома Глеба Колядина «Water Movements» 17:41
пресс-материалы В апреле на экраны выходит режиссерский дебют Григория Добрыгина «Sheena667»
В апреле на экраны выходит режиссерский дебют Григория Добрыгина «Sheena667» 17:40
Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет программу паблик-токов и концерт саунд-арта 17:36
Ростуризм предложил обменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по России 16:59
Тиктокерка записала христианскую версию «Montero» от Lil Nas X. Пользователи раскритиковали ее 16:50
В США снимут англоязычную версию «Иронии судьбы». Режиссер – Марюс Вайсберг 16:24
Отключить рекламу

Ученые преобразовали колебания паутины в мелодию. Послушайте, что у них получилось

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:52

Ученые из Массачусетского технологического института преобразовали колебания паутины в мелодию. Для этого они назначили каждой паутинной нити такую тональность, которую мог бы слышать человек, сообщает Vice.

Исследователи создали трехмерную модель переплетенных струн, похожих на нити паутины. Каждой из них был задан свой частотный диапазон в зависимости от длины и натяжения. В итоге получилась «монументальная вибрация тысяч струн с самыми неожиданными эффектами».

Руководитель проекта Маркус Бюлер объяснил, что ученые «хотели показать, что система координат человека — не единственная в нашем мире». По его словам, пауки плохо видят, поэтому ощущают свой мир через вибрации, это касается и паутины. «И вот мы задались вопросом: что будет, если такое восприятие мира станет доступно человеку?», — рассказал он.

Сама музыка звучит немного запутанно и беспорядочно. Исследователи намерены использовать ее для общения с пауками, влияя на их поведение и деятельность. «Теперь мы пытаемся сгенерировать синтетические сигналы, чтобы говорить на языке пауков», — отметили авторы проекта.

До пандемии команда Бюлера организовывала концерты, на которых под аккомпанемент струнных и духовых исполнялась паучья музыка.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
приключение
Властелин Колец: Братство Кольца
Первая часть знаменитой трилогии по роману Джона Толкиена
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
мультфильм
100% Волк
История одного оборотня, который стал пуделем
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить