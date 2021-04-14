У группы «Психея» в июне выйдет новый альбом. Первый за 8 лет!

Российская рок-группа «Психея» анонсировала выход нового альбома. Пластинка «Видения» будет выпущена в начале июня и станет первым релизом коллектива за последние восемь лет. Об этом «Афише Daily» рассказали представители группы.

Участники «Психеи» писали новые треки и репетировали их последние пять лет — между гастролями и личными сайд-проектами. По словам основателя группы Дмитрия «Фео» Порубова, «Видения» — «очень личный и экспериментальный именно по лирике альбом», результат работы с «новыми стилистическими построениями, ритмикой и конкретно песенными структурами».