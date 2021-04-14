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У группы «Психея» в июне выйдет новый альбом. Первый за 8 лет!

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:14

Российская рок-группа «Психея» анонсировала выход нового альбома. Пластинка «Видения» будет выпущена в начале июня и станет первым релизом коллектива за последние восемь лет. Об этом «Афише Daily» рассказали представители группы.

Участники «Психеи» писали новые треки и репетировали их последние пять лет — между гастролями и личными сайд-проектами. По словам основателя группы Дмитрия «Фео» Порубова, «Видения» — «очень личный и экспериментальный именно по лирике альбом», результат работы с «новыми стилистическими построениями, ритмикой и конкретно песенными структурами».

Хотел добиться максимальной мелодичности и певучести, не знаю насколько это удалось, судить слушателям. В музыкальном плане мы старались и использовать потенциал каждого музыканта по максимуму, больше экспрессии, мелодичности, драйва и просто совместного музицирования
Дмитрий Порубов
Основатель «Психеи»

Презентация альбома пройдет 4 июня в Москве и 11 июня в Петербурге. Помимо новой пластинки коллектив исполнит песни со своих предыдущих релизов.

«Психея» основана в 1996 году в городе Кургане. В этом году коллективу исполняется 25 лет — за это время он успел выпустить пять студийных альбомов, пять синглов и один EP. Группа играет музыку в жанре пост-индастриала и альтернативного рока.

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