Госдума отклонила законопроект об освобождении от НДФЛ россиян с низкой зарплатой

Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россиян с зарплатой ниже двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Об этом свидетельствует информация на портале нормативных правовых актов.

Инициаторами документа выступили депутаты от ЛДПР — они внесли его в Госдуму 15 апреля 2020 года. На тот момент МРОТ составлял 12 130 рублей в месяц. То есть от НДФЛ предлагалось освободить всех, кто получает меньше 24 260 рублей.

Авторы законопроекта предполагали, что этот шаг будет стимулировать потребление в стране, снизит социальные расходы государства из‑за повышения реальных доходов бедных, а также уменьшит расходы на администрирование налогов для этой группы россиян.

Однако против инициативы выступили комитет Госдумы по бюджету и налогам, правительство и Счетная палата. В своих заключениях они отметили, что реализация такого законопроекта привела бы к выпадающим доходам региональных и местных бюджетов, но размер и источники их компенсации не определены.