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В сети появился трейлер девятого «Форсажа». В нем — Шарлиз Терон, Хелен Миррен и Карди Би

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:13

В сети появился трейлер девятого фильма «Форсаж». Ролик опубликовали на официальном ютьюб-канале кинопроекта.

Видео показывает мирную жизнь главного героя франшизы Доминика Торетто (Вин Дизель) и его жены Летти (Мишель Родригес), которая прерывается новой миссией для Торетто и его команды. В этот раз им предстоит справиться с убийцей и высококлассным водителем Джейкобом (Джон Сина).

Джейкоб, как обнаруживают персонажи «Форсажа», оказывается потерянным братом Доминика. Какими будут встреча и сражение двух родственников, можно будет увидеть в кинотеатрах уже в мае. Российская премьера фильма намечена на 20 мая.

Режиссером картины выступил Джастин Лин, снявший третью, четвертую, пятую и шестую фильмы франшизы. Сценаристом девятого «Форсажа» вместо Криса Моргана, который работал над всеми фильмами серии, начиная с «Токийского дрифта», стал Дэниел Кейси.

Помимо Дизеля, Родригес и Сины, в боевике снялись оскароносные актрисы Хелен Миррен и Шарлиз Терон, музыканты Карди Би и Лудакрис, а также Тайриз Гибсон, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль и Сон Кан.

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Шарлиз Терон
Лудакрис
Мишель Родригес
Джон Сина
Джастин Лин
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