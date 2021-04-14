Трансгендерные персоны — это люди, чья гендерная идентичность не совпадает с приписанным им полом. Зачастую они сталкиваются с непониманием в обществе, причем не только в странах, где распространены консервативные и традиционалистские взгляды, но и на Западе. В большинстве случаев это связано предрассудками насчет трансперсон и банальной нехваткой информации.
Пользователь Reddit с ником u/YoMyThrowAcct решил исправить это и предложил трансгендерным людям на платформе рассказать, что общество должно знать о том, каково это — быть трансгендерным. Мы собрали самые популярные ответы.
- «Когда меня называют храбрым за то, что я просто являюсь собой, я чувствую себя достаточно дерьмово. Это заставляет меня думать, будто я одет в какой‑то костюм или плохой наряд. Я бы предпочел чувствовать безопасность, а не храбрость в любой день недели» — u/MamaBalrog
- «Я не хочу создавать проблем. Я не хочу отличаться от других. Я не пытаюсь оскорбить, вызвать споры, быть политизированным или что‑то в этом роде. Я хочу, чтобы люди, даже если не все они понимают, верили, что я такой, какой есть, и я чувствую, что чувствую. Я стану несчастен, если не смогу быть собой. Я просто хочу вести себя нормально, а не быть предметом дискуссии. Поверьте, мы ничем не отличаемся от других, просто хотим, чтобы нас принимали, любили и видели такими, какие мы есть на самом деле» — u/emmaforlife12
- «Мы просто хотим прожить жизнь, чтобы каждый ее незначительный аспект не становился федеральным делом или частью урока по гендерным исследованиям.
Трансгендерные люди ставят будильники, чтобы встать на работу, мы принимаем душ, чистим зубы, беспокоимся, хватит ли в машине бензина и думаем, что съесть на ужин.
Но каждая из этих вещей становится гораздо более тревожной, когда есть основной и обоснованный страх: „Будут ли меня преследовать сегодня?“, „Умру ли я сегодня?“.
Жизнь тяжела. Пожалуйста, перестаньте нам ее усложнять» — u/silashoulder
- «Многие консерваторы думают, что я дегенерат, который собирается превратить своих детей в геев, и хотят отправить меня в психиатрическую больницу. Многие богатые либералы из трастовых фондов утверждают, что говорят за меня, но часто заканчивают тем, что выставляют нас в плохом свете своим бодрым позерством.
Я просто не хочу выглядеть лишь пешкой в тупой культурной войне» — u/ cozcacoxaxxos
- «Если назвать только одну вещь, которую я бы хотел, чтобы общество знало обо мне, то это факт, что у всех нас есть уникальный жизненный опыт, все разные так или иначе, и если мы примем это и попытаемся понять людей, а не сразу осуждать их, то, мне кажется, все станут намного счастливее» — u/Sigrinor
- «Комментарии об операции и тому подобное в целом нежелательны. Почему вы так одержимы тем, что у меня в штанах?» — u/fire-scar-star
- «Не каждый трансгендерный человек будет выглядеть как цис. Транслюди могут быть андрогинны, небинарны или скрытны. Им не обязательно выглядеть или быть трансгендерными людьми каким‑то определенным образом. Не каждая трансперсона принимает гормоны. Не каждая трансперсона хочет сделать операцию». — u/lez_moister