Трансгендерные персоны — это люди, чья гендерная идентичность не совпадает с приписанным им полом. Зачастую они сталкиваются с непониманием в обществе, причем не только в странах, где распространены консервативные и традиционалистские взгляды, но и на Западе. В большинстве случаев это связано предрассудками насчет трансперсон и банальной нехваткой информации.

Пользователь Reddit с ником u/YoMyThrowAcct решил исправить это и предложил трансгендерным людям на платформе рассказать, что общество должно знать о том, каково это — быть трансгендерным. Мы собрали самые популярные ответы.