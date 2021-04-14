Исследование: человек больше доверяет алгоритмам, чем рекомендациям окружающих

Человек склонен больше доверять алгоритмам, чем рекомендациям других людей, выяснили ученые из Университета Джорджии. Результаты их исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В эксперименте приняли участие 1500 человек. Их попросили посчитать, сколько людей было на фотографии, и давали подсказки, якобы полученных либо из «алгоритма, обученного на 5000 изображений», либо из «среднего предположения 5000 других людей». Причем объяснения, что это именно за алгоритм, или описания того, какие люди делали оценки, не было.

По мере того, как количество людей на фотографии увеличивалось, подсчет становился все труднее. Выяснилось, добровольцы с большей вероятностью следовали подсказками «алгоритма», нежели доверяли себе или предположению других людей.

«Испытуемые даже легче игнорировали неточность советов, помеченных как алгоритмические, по сравнению с такими же неточными советами, помеченными как исходящие от толпы сверстников», — говорится в исследовании.

В прошлом году немецкие ученые из Дармштадского университета создали алгоритм, который способен дать ответ на этические вопросы. Искусственный интеллект посоветовал не гнаться за истиной и не доверять машинам, но разрешила пытать заключенных.