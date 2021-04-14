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Дэвид Бекхэм будет тренировать юных футболистов в реалити-шоу на Disney+

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:12

Дэвид Бекхэм запустит собственное шоу на стриминговом сервисе Disney+, которое будет называться «‎Спасите нашу команду» («Save Our Squad»). Об этом сообщает Variety.

Для съемок программы Бекхэм вернется в Восточный Лондон, где начинал свою карьеру, чтобы тренировать молодых футболистов. Он станет наставником команды, которая изо всех сил пытается остаться в лиге, но у нее ничего не выходит. Бэкхем постарается воплотить мечту игроков и их тренера, отправив их в «‎путешествие всей жизни».

Программа по формату будет ближе к реалити-шоу — у нее не будет заранее прописанного сюжета. Режиссер Шон Дойл обещает сделать шоу захватывающим, драматичным и воодушевляющим — таким же, как футбольная карьера самого Бекхэма.

Дата премьеры шоу на платформе не раскрывается.

В октябре 2020 года семья Бекхэмов подписала контракт с Netflix на съемки документального сериала о жизни звездной четы. Сумма сделки составила 16 млн фунтов стерлингов (20 млн долларов). Для проекта Виктория и Дэвид предоставят стримингу кадры из домашнего архива и интервью с Криштиану Роналду, Гари Невиллом, Райаном Гиггзом и другими футболистами. Предполагается, что сериал выйдет в эфир в начале 2022 года.

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