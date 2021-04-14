В апреле на экраны выходит режиссерский дебют Григория Добрыгина «Sheena667»

Фильм «Sheena667» — полнометражный дебют актера Григория Добрыгина — выйдет в прокат 15 апреля, сообщили «Афише Daily» представители проекта. Ленту должны были представить на широком экране еще в мае прошлого года, но из‑за пандемии премьеру пришлось отложить.

Картина рассказывает историю супружеской пары, которая живет в автосервисе на окраине Вышнего Волочка. Оля (Юлия Пересильд) работает на почте, Вадим (Владимир Свирский) — автослесарь. Они любят друг друга, делят радости и горести поровну, пока в их жизни не появляется третий лишний — интернет. Вадим попадает в порночат, где встречает девушку из США с ником Sheena667. Тут и начинается история виртуальной любви, которая ставит под угрозу реальное семейное счастье.