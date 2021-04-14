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В апреле на экраны выходит режиссерский дебют Григория Добрыгина «Sheena667»

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:40

Фильм «Sheena667» — полнометражный дебют актера Григория Добрыгина — выйдет в прокат 15 апреля, сообщили «Афише Daily» представители проекта. Ленту должны были представить на широком экране еще в мае прошлого года, но из‑за пандемии премьеру пришлось отложить.

Картина рассказывает историю супружеской пары, которая живет в автосервисе на окраине Вышнего Волочка. Оля (Юлия Пересильд) работает на почте, Вадим (Владимир Свирский) — автослесарь. Они любят друг друга, делят радости и горести поровну, пока в их жизни не появляется третий лишний — интернет. Вадим попадает в порночат, где встречает девушку из США с ником Sheena667. Тут и начинается история виртуальной любви, которая ставит под угрозу реальное семейное счастье.

В фильме также снялись Надежда Костюк-Маркова, Джордан Фрай, Юрий Кузнецов и другие. Оператором ленты выступил Михаил Кричман («Нелюбовь», «Левиафан»), сценарий к ней написал Александр Родионов («Сердца бумеранг», «Да и да»).

15 апреля специальный показ «Sheena667» с Григорием Добрыгиным пройдет в Новосибирске, в кинотеатре «Победа», 16 апреля — в Екатеринбурге, в «Ельцин-центре». В Москве показы проведут 18 апреля в «Пионере», 19 апреля в «Иллюзионе» и 20 апреля в кинотеатре «Москино Звезда». Билеты на них можно купить здесь.

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