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Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет программу паблик-токов и концерт саунд-арта

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:36

Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет программу паблик-токов и концерт саунд-арта в Западном крыле Новой Третьяковки. Об этом сообщается на сайте вуза.

На первой встрече 14 апреля в 19.00 разговор пойдет о коллаборациях с современным искусством, интеграции показов в музейные пространства и развитии бренда в международном контексте. Спикеры: дизайнер Андрей Артемов и руководитель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Анзор Канкулов. Регистрация на событие здесь.

На втором паблик-токе «Новая визуальность» 21 апреля в 19.00 режиссер и креативный директор Женя Онегина, фотографы Эмми Америка, Павел Самохвалов и Саша Мадемуазель обсудят художников мировой сцены, ограничения и преимущества российской визуальной среды. Они попытаются выяснить, можно ли назвать фотографию полноценным жанром современного искусства и способно ли видео вытеснить ее. Модератором дискуссии выступит стилист и редактор моды, куратор направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Катя Павелко. Регистрация на событие здесь.

26 апреля в 19.00 состоится круглый стол «Звук как процесс: тактики ускользания». Композиторы и художники Стас Шарифуллин, Ольга Зубова и Анастасия Толчнева, а также исследователь музыки и звука Евгений Былина обсудят место саунд-арта среди художественных практик и поговорят о том, как писать и говорить о звуке, встраивая мысль о саунд-арте в дискурс актуального искусства. Регистрация на событие здесь.

В тот же день в 20.30 зрители смогут увидеть перформанс «Антистатик», который представят студенты направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ. Куратором выступит композитор, музыкант, звуковой художник и музыкальный продюсер, руководитель направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» Андриеш Гандрабур. Регистрация на событие здесь.

Все мероприятия пройдут по адресу Крымский вал, 10, Западное крыло, Большой зал.

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