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Тиктокерка записала христианскую версию «Montero» от Lil Nas X. Пользователи раскритиковали ее

Семён Гудошников
Сегодня в 16:50

Пользовательница тиктока Кейтлин Пейдж записала собственную — христианскую — версию песни Lil Nas X «Montero (Call Me By Your Name)». Хоть в начале ролика она и предупредила, что не хочет хейта в сторону рэпера, а ее композиция — просто ремикс, многие раскритиковали Пейдж, ведь смысл оригинала абсолютно противоположный.

Заменив безымянного любовника из песни Lil Nas X на Иисуса, тиктокерка призывает обратиться к нему, поскольку он — единственное спасение. В том месте, где рэпер поет об употреблении наркотиков и алкоголя, Кейтлин просит довериться Богу, заявляя, что он сможет смыть ваши грехи. «Если ты живешь в темноте, можешь просто покаяться. Он всегда будет любить и защищать тебя», — говорится в тексте ремикса.

@katelynpaige_kp

Share if you’re a Christian & leave a comment if you’re not ashamed of it 😇 ##callmebyyourname ##jesus ##easter2021 ##remix ##orginal ##artist ##christian

♬ MONTERO CHRISTIAN REMIX X KP - Katelyn “KP” Paige

Многие пользователи удивились христианской версии трека, в которой смысл заменен на прямо противоположный. Ведь оригинал рассказывает о молодом гее, преодолевшем стыд и ненависть к себе, которые внушало ему христианство, чтобы принять свое истинное «я». А Кейтлин, напротив, призывает обратиться к христианству.

@nayyeeohhhmeee

##duet with @katelynpaige_kp if i had to watch this you do too ##fyp ##foryoupage ##lilnasx ##montero ##cmbyn ##british ##uk ##what?

♬ MONTERO CHRISTIAN REMIX X KP - Katelyn “KP” Paige
Как у них получилось потерять абсолютно всю суть песни.
@kinggkyoko

##duet with @katelynpaige_kp ##lgbtq

♬ MONTERO CHRISTIAN REMIX X KP - Katelyn “KP” Paige
Эта песня была о травме, которой ЛГБТК-сообщество подвергается от рук церкви.
@biggreddb

#duet with @katelynpaige_kp God got mad at me towards the end 😂 #blindreact #cringe #fyp

♬ MONTERO CHRISTIAN REMIX X KP - Katelyn “KP” Paige
@siba_ontheinternet

##duet with @katelynpaige_kp PLEASE✋🏾😭 ##fyp ##xyzbca ##lilnasx ##montero ##callmebyyourname ##religion

♬ MONTERO CHRISTIAN REMIX X KP - Katelyn “KP” Paige
Она превратила песню о религиозной травме в религиозный гимн?
@lvstfvl_death

##duet with @katelynpaige_kp ##duet ##TheChallengeAllStars ##lgbtqia ##lilnasx ##juststop ##christiansareweird ##religionisajoke ##loveislove

♬ MONTERO CHRISTIAN REMIX X KP - Katelyn “KP” Paige
Это не может быть правдой. Она не может делать это всерьез.

Нашлись и те, кому христианская версия «Montero» понравилась. Правда, их на порядок меньше.

@_j0hn1

##duet with @katelynpaige_kp this 🔥 ##jesus ##jesuslovesyou ##god

♬ MONTERO CHRISTIAN REMIX X KP - Katelyn “KP” Paige
Люблю это! Аминь.
@labreck_twins86

##duet with @katelynpaige_kp ##greenscreen ##FreeFreeDance ##remix ##jesus ##christiantiktok ##savior ##callhim ##viral ##xyzbca ##foryou ##fyp ##sunday ##helives

♬ MONTERO CHRISTIAN REMIX X KP - Katelyn “KP” Paige
Не могу петь, но могу молиться. Люблю этот ремикс.
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