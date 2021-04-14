Тиктокерка записала христианскую версию «Montero» от Lil Nas X. Пользователи раскритиковали ее

Пользовательница тиктока Кейтлин Пейдж записала собственную — христианскую — версию песни Lil Nas X «Montero (Call Me By Your Name)». Хоть в начале ролика она и предупредила, что не хочет хейта в сторону рэпера, а ее композиция — просто ремикс, многие раскритиковали Пейдж, ведь смысл оригинала абсолютно противоположный.

Заменив безымянного любовника из песни Lil Nas X на Иисуса, тиктокерка призывает обратиться к нему, поскольку он — единственное спасение. В том месте, где рэпер поет об употреблении наркотиков и алкоголя, Кейтлин просит довериться Богу, заявляя, что он сможет смыть ваши грехи. «Если ты живешь в темноте, можешь просто покаяться. Он всегда будет любить и защищать тебя», — говорится в тексте ремикса.