Блогер вел стрим 31 день, продлевая его за подписку. В итоге он собрал рекордное число фолловеров

14 марта Агрен пообещал зрителям, что будет продлевать стрим на 10 секунд каждый раз, когда на его канал будет подписываться новый пользователь. Изначально он планировал, что трансляция продлится не более 48 часов, однако из‑за большого количества фолловеров ее приходилось все время продлевать.

Стример Людвиг Агрен из США побил рекорд видеостримингового сервиса Twitch по количеству платных подписчиков. Ему удалось это благодаря прямой трансляции, которую он вел целый месяц, сообщает Би-би-си.

Тогда блогер определил 14 апреля как конечную дату стрима и запустил специальный таймер, показывающий оставшееся время, которое нужно было провести онлайн. Агрен также объявил, что в последний день трансляции будет жертвовать по пять долларов с каждой новой подписки на благотворительность.

В итоге стрим блогера продолжался 31 день. По итогам месяца число подписчиков канала Агрена выросло с 2,2 до 2,6 млн человек, а 14 апреля его трансляцию одновременно смотрели более 282 тыс. человек. Таким образом Агрен побил рекорд Twitch по росту популярности канала.

Предыдущий рекорд установил в 2018 году блогер Тайлер Блевинс по прозвищу Ниндзя. Тогда его стрим набрал больше 269 тыс. одновременных просмотров. Он сразу же поздравил Агрена с новым достижением.