перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Исследование: человек больше доверяет алгоритмам, чем рекомендациям окружающих 18:12
Дэвид Бекхэм будет тренировать юных футболистов в реалити-шоу на Disney+ 18:12
В «Зарядье» пройдет концерт-презентация нового альбома Глеба Колядина «Water Movements» 17:41
пресс-материалы В апреле на экраны выходит режиссерский дебют Григория Добрыгина «Sheena667»
В апреле на экраны выходит режиссерский дебют Григория Добрыгина «Sheena667» 17:40
Школа дизайна НИУ ВШЭ/Facebook Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет программу паблик-токов и концерт саунд-арта
Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет программу паблик-токов и концерт саунд-арта 17:36
Ростуризм предложил обменять путевки в Турцию и Танзанию на туры по России 16:59
Тиктокерка записала христианскую версию «Montero» от Lil Nas X. Пользователи раскритиковали ее 16:50
В США снимут англоязычную версию «Иронии судьбы». Режиссер – Марюс Вайсберг 16:24
Блогер вел стрим 31 день, продлевая его за подписку. В итоге он собрал рекордное число фолловеров 16:12
Сергей Собянин/«ВКонтакте» Вдоль улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проложат трамвайную линию и расширят тротуары
Вдоль улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проложат трамвайную линию и расширят тротуары 15:52
Илья Альтшулер возглавит компанию «Афиша» 15:50
В России создадут приложение «Госдоки» для хранения документов 15:16
Студия «Толк» запустила подкаст об IT-мемах 15:06
Журнал «Носорог» запускает второй курс «Школы издательского дела» 15:04
Киноклуб «Афиша» покажет мюзикл «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера 14:41
@mattilathehun/TikTok Тиктокерка сдала тест ДНК. И узнала, что встречается с родственником
Тиктокерка сдала тест ДНК. И узнала, что встречается с родственником 14:06
Путин привился второй дозой вакцины от коронавируса 14:02
Медики: низкий уровень физической активности утраивает риск смерти от COVID-19 13:12
Серена Уилльямс подписала контракт с Amazon Prime. Первый проект — байопик про ее карьеру 13:08
Суд оштрафовал центр «Насилию.нет» на 300 тыс. рублей по закону об иноагентах 12:22
Отключить рекламу

Блогер вел стрим 31 день, продлевая его за подписку. В итоге он собрал рекордное число фолловеров

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:12

Стример Людвиг Агрен из США побил рекорд видеостримингового сервиса Twitch по количеству платных подписчиков. Ему удалось это благодаря прямой трансляции, которую он вел целый месяц, сообщает Би-би-си.

14 марта Агрен пообещал зрителям, что будет продлевать стрим на 10 секунд каждый раз, когда на его канал будет подписываться новый пользователь. Изначально он планировал, что трансляция продлится не более 48 часов, однако из‑за большого количества фолловеров ее приходилось все время продлевать.

Тогда блогер определил 14 апреля как конечную дату стрима и запустил специальный таймер, показывающий оставшееся время, которое нужно было провести онлайн. Агрен также объявил, что в последний день трансляции будет жертвовать по пять долларов с каждой новой подписки на благотворительность.

В итоге стрим блогера продолжался 31 день. По итогам месяца число подписчиков канала Агрена выросло с 2,2 до 2,6 млн человек, а 14 апреля его трансляцию одновременно смотрели более 282 тыс. человек. Таким образом Агрен побил рекорд Twitch по росту популярности канала.

Предыдущий рекорд установил в 2018 году блогер Тайлер Блевинс по прозвищу Ниндзя. Тогда его стрим набрал больше 269 тыс. одновременных просмотров. Он сразу же поздравил Агрена с новым достижением.

В честь окончания стрима Агрен вместе с друзьями разбил свою кровать, стилизованную под гоночный автомобиль. Для этого они использовали кувалду и бейсбольную биту, а обломки кровати выбросили на улицу.

25-летний Людвиг Агрен — известный комментатор киберспортивных турниров. Свои стримы он ведет на Twitch и ютьюбе. Значительная часть трансляций блогера посвящена видеоиграм.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
BBC News
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить