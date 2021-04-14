перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сергей Собянин/«ВКонтакте» Вдоль улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проложат трамвайную линию и расширят тротуары
Вдоль улицы Сергия Радонежского в Таганском районе проложат трамвайную линию и расширят тротуары 15:52
Илья Альтшулер возглавит компанию «Афиша» 15:50
В России создадут приложение «Госдоки» для хранения документов 15:16
Студия «Толк» запустила подкаст об IT-мемах 15:06
Журнал «Носорог» запускает второй курс «Школы издательского дела» 15:04
Киноклуб «Афиша» покажет мюзикл «Танцующая в темноте» Ларса фон Триера 14:41
@mattilathehun/TikTok Тиктокерка сдала тест ДНК. И узнала, что встречается с родственником
Тиктокерка сдала тест ДНК. И узнала, что встречается с родственником 14:06
Путин привился второй дозой вакцины от коронавируса 14:02
Медики: низкий уровень физической активности утраивает риск смерти от COVID-19 13:12
Серена Уилльямс подписала контракт с Amazon Prime. Первый проект — байопик про ее карьеру 13:08
Суд оштрафовал центр «Насилию.нет» на 300 тыс. рублей по закону об иноагентах 12:22
РБК: убытки российских авиаперевозчиков за 2020 год достигли почти 125 млрд рублей 12:02
Realtor.com Мадонна купила поместье у The Weeknd за 19,3 млн долларов
Мадонна купила поместье у The Weeknd за 19,3 млн долларов 11:33
В России за сутки выявили 8326 случаев коронавируса 11:26
Ларьки с шаурмой и салоны маникюра: «Яндекс» выяснил, какой бизнес чаще всего хотят открыть россияне 10:48
Ученые выяснили, почему некоторые люди постоянно хотят есть. Все дело в перепадах сахара в крови 10:20
«Не такая книга, чтобы трогать грязными руками»: Кадыров написал пост о Навальном и Коране 9:53
Изображение на превью: Brockhampton/YouTube Lil Nas X и Доминик Файк снялись в клипе «Count on Me» от Brockhampton
Lil Nas X и Доминик Файк снялись в клипе «Count on Me» от Brockhampton 9:30
В Москве силовики пришли с обысками к сотрудникам студенческого журнала DOXA 8:50
В Диснейлендах появятся актеры с гендерно-нейтральными стрижками и татуировками 2:28
Отключить рекламу

В России создадут приложение «Госдоки» для хранения документов

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:16

Российское правительство разработает приложение «Госдоки» для хранения документов в электронном виде. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Программа может появиться уже в этом году, а к 2024 году в ней будут храниться до 30 видов цифровых версий документов, в том числе водительские права, СНИЛС и полис ОМС. При этом их бумажные эквиваленты выдаваться не будут. Над проектом работает группа под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

На создание приложения планируется потратить 1,3 млрд рублей. 400 млн из этой суммы выделят в этом году.

В ноябре прошлого года МВД объявило о планах совместно с Минцифры, правительством Москвы и другими госорганами ввести электронные паспорта. Документ будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (размером с банковскую) с электронным носителем информации отечественного производства. Карта будет содержать те данные, которые сегодня есть в привычных, бумажных паспортах: сведения о регистрации по месту жительства, детях, семейном положении.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Правительство РФ
МВД
Правительство Москвы
Люди
Дмитрий Чернышенко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить