В России создадут приложение «Госдоки» для хранения документов

Российское правительство разработает приложение «Госдоки» для хранения документов в электронном виде. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Программа может появиться уже в этом году, а к 2024 году в ней будут храниться до 30 видов цифровых версий документов, в том числе водительские права, СНИЛС и полис ОМС. При этом их бумажные эквиваленты выдаваться не будут. Над проектом работает группа под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

На создание приложения планируется потратить 1,3 млрд рублей. 400 млн из этой суммы выделят в этом году.

В ноябре прошлого года МВД объявило о планах совместно с Минцифры, правительством Москвы и другими госорганами ввести электронные паспорта. Документ будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (размером с банковскую) с электронным носителем информации отечественного производства. Карта будет содержать те данные, которые сегодня есть в привычных, бумажных паспортах: сведения о регистрации по месту жительства, детях, семейном положении.