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Журнал «Носорог» запускает второй курс «Школы издательского дела»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:04

Литературный журнал и издательство «Носорог» запускает второй курс «Школы издательского дела». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба организации.

Образовательный проект посвящен независимому книгоизданию. Лекторами нового курса станут издатели, выпускающие редакторы издательств, книжные дизайнеры, переводчики и филологи.

Организаторы подготовили программу, которая охватывает сразу несколько направлений книжного производства. Уроки разделены на блоки, из которых ученики могут выбрать наиболее интересные.

Направления по выбору:


  • об издательском искусстве, трансформациях книжной индустрии и контексте российского и мирового книгоиздания;
  • о зарубежном независимом книгоиздании;
  • о создании узкоспециальных и многосоставных издательских проектов;
  • как устроена экономика независимых издательств и о юридических аспектах книгопроизводства;
  • о процессе создания бумажной и электронной книги и отдельно об электронном книгоиздании;
  • обо всем, что происходит вокруг книги: ярмарках, фестивалях, работе с книжными магазинами, дистрибуции и продвижении.

Занятия пройдут с 20 апреля по 6 мая. Записаться и найти больше подробностей можно на сайте проекта.

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