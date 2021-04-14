Журнал «Носорог» запускает второй курс «Школы издательского дела»

Литературный журнал и издательство «Носорог» запускает второй курс «Школы издательского дела». Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба организации.

Образовательный проект посвящен независимому книгоизданию. Лекторами нового курса станут издатели, выпускающие редакторы издательств, книжные дизайнеры, переводчики и филологи.

Организаторы подготовили программу, которая охватывает сразу несколько направлений книжного производства. Уроки разделены на блоки, из которых ученики могут выбрать наиболее интересные.

Направления по выбору:

об издательском искусстве, трансформациях книжной индустрии и контексте российского и мирового книгоиздания;

о зарубежном независимом книгоиздании;

о создании узкоспециальных и многосоставных издательских проектов;

как устроена экономика независимых издательств и о юридических аспектах книгопроизводства;

о процессе создания бумажной и электронной книги и отдельно об электронном книгоиздании;

обо всем, что происходит вокруг книги: ярмарках, фестивалях, работе с книжными магазинами, дистрибуции и продвижении.

Занятия пройдут с 20 апреля по 6 мая. Записаться и найти больше подробностей можно на сайте проекта.