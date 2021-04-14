Тиктокерка сдала тест ДНК. И узнала, что встречается с родственником

22-летняя пользовательница тиктока @mattilathehun сдала тест ДНК и получила неожиданный результат. Оказалось, что она встречается с кузеном. Свой опыт она рассказала в серии роликов на платформе, которые сейчас скрыты настройками приватности.

Парень тиктокерки купил ей и себе пару ДНК-тестов на ее день рождения. Mattila сказала, что она была приемным ребенком и не знала своего биологического отца. «Так что меня больше всего интересовала информация о здоровье, чтобы узнать, есть ли вещи, на которые мне следует обратить внимание», — пояснила девушка.

Пара получила результаты через месяц, и когда Mattila просматривала список своих родственников, то обратила внимание, что состоит в родстве с полным тезкой своего парня.

«Я прокрутила страницу вниз, повернулась к своему парню и сказала: „Эй, довольно круто, что у этого человека такое же имя, что и у тебя“. Так я узнала, что встречаюсь с кузеном», — говорит девушка.