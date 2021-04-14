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Тиктокерка сдала тест ДНК. И узнала, что встречается с родственником

Семён Гудошников
Сегодня в 14:06

22-летняя пользовательница тиктока @mattilathehun сдала тест ДНК и получила неожиданный результат. Оказалось, что она встречается с кузеном. Свой опыт она рассказала в серии роликов на платформе, которые сейчас скрыты настройками приватности.

Парень тиктокерки купил ей и себе пару ДНК-тестов на ее день рождения. Mattila сказала, что она была приемным ребенком и не знала своего биологического отца. «Так что меня больше всего интересовала информация о здоровье, чтобы узнать, есть ли вещи, на которые мне следует обратить внимание», — пояснила девушка.

Пара получила результаты через месяц, и когда Mattila просматривала список своих родственников, то обратила внимание, что состоит в родстве с полным тезкой своего парня.

«Я прокрутила страницу вниз, повернулась к своему парню и сказала: „Эй, довольно круто, что у этого человека такое же имя, что и у тебя“. Так я узнала, что встречаюсь с кузеном», — говорит девушка.

Ролик Mattila стал вирусным в тиктоке — он набрал почти 600 тыс. просмотров, 100 тыс. лайков и около 500 комментариев, пока девушка не скрыла свой аккаунт.

Комментаторы признались, что были бы шокированы, если бы подобное произошло с ними. «Я бы умер на месте», — написал один. «Я опасаюсь такой ситуации», — сообщил другой. «Прямо сейчас это буквально мой кошмар», — признался третий.

Через некоторое время Mattila выпустила еще один ролик, к моменту публикации которого она уже рассталась со своим парнем. В нем она рассказала, что является троюродной или четвероюродной сестрой своего бывшего.

«Я смогла провести небольшое исследование со стороны моего биологического отца и нашла человека, который составил генеалогическое древо семьи вплоть до 1500-х», — сказала тиктокерка.

Основываясь на этих материалах и на процентом соотношении ДНК, которое она разделяет с бывшим, она пришла к выводу, что у них слишком много общих генов для четвероюродных брата и сестры.

«Я почти уверена, что на самом деле мы троюродные брат и сестра, связанные с моей прабабушкой по отцовской линии, Катериной», — отметила блогерка.

Пользователи в комментариях поделились подобными историями из своей жизни. «Мои родители тоже узнали, что они кузены, и что ж, они не перестали встречаться, потому что, очевидно, я здесь», — написал один. Другой добавил, что его тетя и дядя выяснили, что являются родственниками, спустя примерно 10 лет после их свадьбы.

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