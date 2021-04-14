Медики: низкий уровень физической активности утраивает риск смерти от COVID-19

Малоподвижный образ жизни почти втрое увеличивает риск смерти от коронавируса, выяснила группа американских медиков. Результаты их исследования опубликованы в журнале British Journal of Sports Medicine.

Эксперты Медицинского центра Kaiser Permanente в Фонтане проанализировали данные более 48 тыс. жителей штата, которые заболели COVID-19. Им удалось выяснить, что низкий уровень физической активности приводит к усилению воздействия инфекции на человеческий организм наряду с курением, ожирением, диабетом и высоким артериальным давлением.

Ученые использовали электронные медицинские карты, которые автоматически фиксировали данные о физической активности до пандемии. Полученная информация помогла проверить теорию, согласно которой постоянное достижение требуемого уровня физической активности в день было связано с менее тяжелыми исходами коронавируса. В рамках исследования рассматривали показатели последних шести месяцев до заражения.

Среди всех пациентов с COVID-19 8,6% были госпитализированы, 2,4% поступили в отделение интенсивной терапии и 1,6% умерли. Те, кто постоянно выполнял рекомендации по физической активности, реже попадали под госпитализацию в отделение интенсивной терапии или меньше умирали по сравнению с теми, кто был неактивен или занимался лишь некоторыми видами деятельности.

В прошлом году группа американских ученых выяснила, что люди чаще всего заражаются коронавирусом в отелях, тренажерных залах и ресторанах. Специалисты отметили, что работающие на полную мощность рестораны Чикаго приведут к увеличению числа заболевших на 600 тыс. человек. Столько же зараженных может появиться из‑за отелей и крупных спортклубов. При этом ограничение заполняемости вагонов метро в городе сократило число потенциальных инфицированных на более чем 80%.