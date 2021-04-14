Профессиональная теннисистка Серена Уилльямс заключила сделку со стрим-сервисом Amazon Prime. Она будет участвовать в создании документальных фильмов и снимется в байопике про себя, сообщает Variety.

Первая документалка в рамках сделки расскажет о личной жизни Уилльямс и ее карьерном росте. Продюсерами проекта станут Plum Pictures, Goalhanger Films и Amazon Studios.

«Я очень рада стать партнером Amazon Studios — они создают одни из самых вдохновляющих и важных проектов для глобальной аудитории. У меня есть много историй, которые я хочу рассказать, включая продолжение моей собственной, и я с нетерпением жду возможности поделиться этим с миром», — заявила спортсменка.

Глава Amazon Studios Дженнифер Салке отметила, что Серена Уилльямс — одна из самых вдохновляющих «спортсменок, предпринимательниц и женщин своего поколения». Ей восхищаются «не только за ее непревзойденное мастерство на корте, но и за ее преданность принципам».

Серена Уилльямс — одна из сильнейших теннисисток в мире. На ее счету более 90 побед в турнирах Большого шлема и WTA. В 2018 году она стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире по версии журнала Forbes и удерживала лидерство два года.

Теннисистка также занимается бизнесом — она запустила линейки одежды S by Serena и Serena Ventures, а также купила доли в UFC и клубе НФЛ. Периодически Уилльямс направляет деньги на счета благотворительных организаций.