РБК: убытки российских авиаперевозчиков за 2020 год достигли почти 125 млрд рублей

Суммарный чистый убыток 15 крупнейших россйских компаний-авиаперевозчиков составил почти 125 млрд рублей по итогам прошлого года. Это этом сообщает РБК.

Основаная доля убытков пришлась на «Аэрофлот» — 96,53 млрд рублей. Далее идут «Уральские авиалинии», потерявшие 5,85 млрд рублей, и бренд S7 «Сибирь», у которой потери составили 5,23 млрд рублей.

«Победа» оказалась единственной авиакомпанией, закончившей 2020 год чистой прибылью. Пассажиропоток лоукостера сократился лишь на 12%.

Из‑за коронавирусных ограничений уровень перевозок у компаний упал на 46% — до 69 млн. Кроме того, влияние оказала приостановка международных полетов в марте прошлого года.

Вчера стало известно, что Россия приостановит авиасообщение с Турцией и Танзанией до начала лета. Самолеты не будут летать в эти страны с 15 апреля по 1 июня. Исключениями станут рейсы на маршруте Стамбул — Москва, они будут совершаться дважды в неделю. Также продолжат курсировать вывозные рейсы.