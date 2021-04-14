Мадонна купила поместье у The Weeknd за 19,3 млн долларов

Американская поп-певица Мадонна купила дом у канадского исполнителя Абеля Тесфайе (более известного как The Weeknd). Сделка обошлась в 19,3 млн долларов (около 1,46 млрд рублей), сообщает издание New York Post.

Поместье находится в Калифорнии и называется The Weeknd 's Hidden Hills Estate. Особняк занимает более 1,1 тыс. квадратных метров земли. В нем есть семь спален, 9,5 ванных комнат (что бы это ни значило), большой холл с многоуровневым потолком, кабинет, винный погреб, бар и кухня для личного шеф-повара.

Участок окружен холмами и красным деревом «для максимальной конфиденциальности». На нем расположен бассейн, гостевой дом, баскетбольная площадка и помещения для пяти автомобилей.

Тесфайе приобрел поместье в 2017 году за 18,2 млн долларов, а в июне 2020-го попытался продать его за 25 млн. Покупатель на нашелся, пожтому пришлось снизить стоимость на 6 млн долларов.