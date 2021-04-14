Ученые выяснили, почему некоторые люди постоянно хотят есть. Все дело в перепадах сахара в крови

Причина постоянного чувства голода у некоторых людей — в перепадах сахара в крови через несколько часов после еды. К таким выводам пришла группа британских ученых, результаты исследования которых опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Специалисты в течение двух недель собирали данные об уровне сахара у 1070 человек. Добровольцы сдавали анализы после завтрака и одного из последующих приемов пищи. Суммарно ученые собрали информацию о 8000 завтраков и 70 тыс. других приемов пищи.

Участники ели утром кексы с одинаковым количеством килокалорий, но с разным содержанием белков, жиров, углеводов и клетчатки. Они также носили системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы и устройства контроля активности и сна. Приспособления записывали уровни голода и концентрации.

Согласно полученным данным, у некоторых людей в первые два часа после еды сахар в крови сначала быстро падал ниже исходного уровня, а потом резко возвращался обратно. В норме уровень сахара повышается и держится в течение этого периода.

Люди с такими перепадами сильнее чувствуют голод и едят чаще остальных. В среднем они съедают на 312 килокалорий больше, чем люди без перепадов сахара. Такое явление чаще встречается у мужчин и зависит от обмена веществ, активности и ежедневного рациона. По мнению ученых, подбор продуктов может снизить постоянное чувство голода.

Ранее ученые из Базельского университета в Швейцарии выяснили, что дешевое вино кажется людям вкуснее, если им говорят, что оно дорогое. Напитки по низкой цене собирали положительные отклики среди участников эксперимента. При этом вкус дорогого вина, которое представляли как дешевое, хвалили в той же степени.