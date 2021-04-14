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«Не такая книга, чтобы трогать грязными руками»: Кадыров написал пост о Навальном и Коране

Виктория Шанина
Сегодня в 9:53

В своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о желании Алексея Навального читать Коран. Накануне оппозиционер направил к администрации ИК-2 в Покрове судебный иск с требованием вернуть ему книгу. 

Кадыров уверен, что Навальный пытается использовать священную книгу в политических целях и планирует цитировать ее для провокаций. По его словам, он «пытается дешевым способом реабилитироваться и заработать себе расположение мусульман».

«От лица мусульман России обращаюсь к сотрудникам колонии, где содержится провокатор: не позволяйте отбывающему справедливое наказание заключенному сеять межконфессиональную вражду!» — сообщается в телеграм-канале.

Глава республики отметил, что заключенный может искренне раскаиваться и хочет встать на путь истины. Однако в ином случае «Коран не такая книга, чтобы позволять ему трогать ее своими грязными руками». 

В конце обращения Кадыров называет оппозиционера врагом и предателем, который продал свою родину, а его заявления – жалкими. Он отмечает, что Навальный – продажный подстрекатель без моральных ценностей и уважения к религии.

«Пусть лучше думает над своим поведением, стоя в углу камеры. Времени достаточно», — заключил Рамзан Кадыров.

13 апреля в инстаграме Навального появилось сообщение о том, что ему запрещают читать Коран, поэтому оппозиционеру пришлось подать в суд иск на администрацию исправительной колонии. Он планировал «глубоко изучить» книгу и даже выучить ее наизусть, но сотрудники ИК отказались выдавать Навальному его книги под предлогом проверки на экстремизм.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, после чего оно вступило в силу. Оппозиционер должен провести в колонии два года, шесть месяцев и две недели.

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