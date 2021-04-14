Lil Nas X и Доминик Файк снялись в клипе «Count on Me» от Brockhampton

Американская рэп-группа Brockhampton выпустила клип на песню «Count on Me». Его можно посмотреть на ютьюбе.
В ролике снялись рэперы Lil Nas X и Доминик Файк. Они едут на джипе и обсуждают музыку, после чего приезжают в лес, где у них случается психоделический трип.
«Count on Me» — композиция с альбома «Roadrunner: New Light, New Machine», вышедшего на прошлой неделе. В записи трека приняли участие Шон Мендес, Райан Битти и A$AP Rocky.
В марте Brockhampton выпустили первый клип с нового полноформатника — «Buzzcut». Песню они создали вместе с Дэнни Брауном.