перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Realtor.com Мадонна купила поместье у The Weeknd за 19,3 млн долларов
Мадонна купила поместье у The Weeknd за 19,3 млн долларов 11:33
В России за сутки выявили 8326 случаев коронавируса 11:26
Ларьки с шаурмой и салоны маникюра: «Яндекс» выяснил, какой бизнес чаще всего хотят открыть россияне 10:48
Ученые выяснили, почему некоторые люди постоянно хотят есть. Все дело в перепадах сахара в крови 10:20
«Не такая книга, чтобы трогать грязными руками»: Кадыров написал пост о Навальном и Коране 9:53
Изображение на превью: Brockhampton/YouTube Lil Nas X и Доминик Файк снялись в клипе «Count on Me» от Brockhampton
Lil Nas X и Доминик Файк снялись в клипе «Count on Me» от Brockhampton 9:30
В Москве силовики пришли с обысками к сотрудникам студенческого журнала DOXA 8:50
В Диснейлендах появятся актеры с гендерно-нейтральными стрижками и татуировками 2:28
Мик Джаггер и Дэйв Грол записали песню «Easy Sleazy». Она посвящена пандемии 1:35
Патриарх Кирилл заявил о невозможности заразиться COVID-19 через святые дары 1:01
Режиссер Кевин Смит продаст хоррор «Здесь был Киллрой» в виде NFT. Покупатель получит права на фильм 0:09
Netflix/YouTube Netflix покажет документальный фильм о Чедвике Боузмане
Netflix покажет документальный фильм о Чедвике Боузмане Вчера в 23:05
Spotify представил умный плеер для автомобилей. Первые покупатели получат его бесплатно Вчера в 22:53
Джо Корниш экранизирует комикс «Звездный свет» Марка Миллара о престарелом космическом супергерое Вчера в 22:17
В сети появилось видео с Джоном Ленноном. В нем он поет песню «Give Peace a Chance» Вчера в 21:53
«Я просто рад их существованию»: доноры спермы и их дети рассказали, как они общались друг с другом Вчера в 21:51
пресс-материалы На фестивале «Дикая мята» выступят «Казускома», Нуки и Wildways
На фестивале «Дикая мята» выступят «Казускома», Нуки и Wildways Вчера в 21:33
Госдума запретила забирать домашних животных за долги Вчера в 21:17
Теперь официально: Apple проведет презентацию 20 апреля Вчера в 21:04
В «Мутаборе» пройдет квир-фестиваль Horovod. Он продлится 33 часа! Вчера в 20:59
Отключить рекламу

Lil Nas X и Доминик Файк снялись в клипе «Count on Me» от Brockhampton

Константин Зорниченко
Сегодня в 9:30

Американская рэп-группа Brockhampton выпустила клип на песню «Count on Me». Его можно посмотреть на ютьюбе.

В ролике снялись рэперы Lil Nas X и Доминик Файк. Они едут на джипе и обсуждают музыку, после чего приезжают в лес, где у них случается психоделический трип.

«Count on Me» — композиция с альбома «Roadrunner: New Light, New Machine», вышедшего на прошлой неделе. В записи трека приняли участие Шон Мендес, Райан Битти и A$AP Rocky.

В марте Brockhampton выпустили первый клип с нового полноформатника — «Buzzcut». Песню они создали вместе с Дэнни Брауном.

События недели на afisha.ru
боевик
Мортал Комбат
Джеймс Ван перезапускает культовую франшизу легендарного файтинга
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
боевик
Майор Гром: Чумной Доктор
Отечественный кинокомикс от режиссера фильма «Лед»
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
комедия
Вишневый сад. Комедия
Юрий Муравицкий переосмысляет Чехова в духе современной эстрады
боевик
Годзилла против Конга
Масштабный кроссовер с участием гигантских монстров
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Шон Мендес
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить