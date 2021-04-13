Spotify представил «умный» плеер для автомобилей. Первые покупатели получат его бесплатно

Стриминговый сервис Spotify выпустил в США свое первое устройство — «умный» плеер Car Thing. С его помощью можно слушать музыку и подкасты в автомобиле.
Разработка представляет собой сенсорный экран с большой ручкой для навигации и функцией голосового управления. На верхней панели устройства есть четыре кнопки — к ним можно «прикрепить» свои плейлисты и включать их простым нажатием.
Подключить Car Thing к автомобилю можно тремя способами: через Bluetooth, AUX и USB-порт. С помощью своего устройства Spotify поможет клиентам улучшить прослушивание музыки в автомобилях, поскольку не все из них поддерживают Apple CarPlay или Android Auto, отмечает TechCrunch.
Первую партию Car Thing компания раздаст бесплатно — нужно только сделать предзаказ на сайте и оплатить доставку. Получить устройства смогут исключительно подписчики Spotify Premium в США.
Spotify оценивает стоимость устройства примерно в 80 долларов и заявляет, что оно все еще «экспериментальное». Компания пока не решила, когда плеер поступит в массовую продажу.