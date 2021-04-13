В сети появилось видео с Джоном Ленноном. В нем он поет песню «Give Peace A Chance»

В ролике Леннон сидит на диване в отеле Sheraton вместе с Йоко Оно и поет под гитару недавно написанный трек. Это исполнение — первое из известных. Официальная премьера композиции состоялась неделей позднее в Монреале.

На официальном ютьюб-канале Джона Леннона появилось ранее не известное видео с живым исполнением песни «Give Peace A Chance». Запись сделана 25 мая 1969 года на Багамских островах.

Ранее на ютьюб-канале опубликовали другое неизданное видео: на нем можно увидеть дом Леннона и Оно. Съемка произведена в 1968 году. Оба ролика предваряют коллекционное переиздание «John Lennon / Plastic Ono Band — The Ultimate Collection» 16 апреля.

В переиздание войдут восемь дисков с демо-записями, которые ранее нигде не публиковались, а также сведенные заново песни из знаменитого альбома.