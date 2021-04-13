Джо Корниш экранизирует комикс «Звездный свет» Марка Миллара о престарелом космическом супергерое

Режиссер Джо Корниш («Рожденный стать королем», «Чужие на районе») займется адаптацией комикса «Звездный свет» Марка Миллара, выпущенного издательством Images в 2014 году. Об этом сообщает издание Deadline.

Корниш не только снимет картину, но и выступит ее сценаристом. За экранизацию отвечает Disney в лице студии 20th Century.

Комикс рассказывает историю некогда прославленного супергероя Звездного Света, который спас Вселенную от титана. Он вернулся на Землю, но никто не поверил его фантастическим рассказам. В итоге он смирился с этим и провел обычную жизнь вместе со своей семьей.

Прошло 35 лет. Его супруги не стало, дети живут своей жизнью, а состарившегося героя вновь позвали в отдаленные уголки космоса навстречу приключениям.

По словам Миллара, «Звездный свет» — это смесь «Возвращения Темного рыцаря» и «Флэша Гордона». Когда именно киноадаптация выйдет на экраны, не уточняется.

В мае Netflix выпустит фэнтези-сериал «Наследие Юпитера», в основе которого лежит одноименный комикс Марка Миллара. Посмотреть трейлер супергеройского шоу можно здесь.