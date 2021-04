В этом году на фестивале «Дикая мята» выступят «Казускома», Нуки и Wildways. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе мероприятия.

По словам организаторов фестиваля, имена этих исполнителей знает каждый, кто любит музыку «пожестче».

«„Казускома“ — отвечают за путешествие в 70-е — и это драйв и психодел, Нуки, несмотря на внешнюю хрупкость, раздаст мощи, как АЭС, а Wildways — зафиксируют на фестивальной сцене альтернативный ньюскул», — говорится в пресс-релизе.

Помимо этих исполнителей, на сцену «Дикой мяты» выйдут Mgzavrebi, Aurora, Гарик Сукачев, «Кино», Green Grey, The Hatters, «Аукцыон», Ren, Tequilajazzz, Алена Швец, Tesla Boy, «Аигел», Zoloto, Alice Merton и «Дайте танк».

Также среди участников фестиваля заявлены «Аффинаж», La Chica, The Big Push, Drummatix, N.O.H.A., Nizkiz, Mongooz and the Magnet, Билли Новик, Zero People, а еще дебютанты «Космонавтов нет», «Кис-кис» и «Папин Олимпос».

С полным составом музыкантов, которые выступят на «Дикой мяте», можно ознакомиться на сайте. Фестиваль пройдет с 18 по 20 июня в Тульской области, рядом с селом Бунырево. Билеты на мероприятие можно купить здесь.