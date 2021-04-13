Госдума запретила забирать домашних животных за долги

Государственная дума одобрила в третьем чтении закон, который запрещает забирать домашних животных за долги. Об этом сообщил ТАСС.

Исключением станут животные, используемые в предпринимательской деятельности. По словам депутата Вячеслава Володина, поправки мотивированы «гуманным отношением не только к животным, но и к их владельцам».

Политик отметил, что питомцы становятся членами семьи, а их изъятие — «очень болезненным событием». Новый закон, как считает Володин, «позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное».

Инициаторами документа выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Они предложили распространить запрет на изъятие на кошек, собак и диких животных, которых не запрещено содержать в жилых домах. Ранее подобный запрет действовал на изъятие сельскохозяйственных животных.