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Госдума запретила забирать домашних животных за долги

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:17

Государственная дума одобрила в третьем чтении закон, который запрещает забирать домашних животных за долги. Об этом сообщил ТАСС.

Исключением станут животные, используемые в предпринимательской деятельности. По словам депутата Вячеслава Володина, поправки мотивированы «гуманным отношением не только к животным, но и к их владельцам».

Политик отметил, что питомцы становятся членами семьи, а их изъятие — «очень болезненным событием». Новый закон, как считает Володин, «позволит предотвратить трагедию, которая может разыграться, если приставы заберут животное».

Инициаторами документа выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Они предложили распространить запрет на изъятие на кошек, собак и диких животных, которых не запрещено содержать в жилых домах. Ранее подобный запрет действовал на изъятие сельскохозяйственных животных.

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