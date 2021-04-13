В «Мутаборе» пройдет квир-фестиваль Horovod. Он продлится 33 часа!

В клубе «Мутабор» пройдет второй квир-фестиваль Horovod — его организуют объединения Popoff Kitchen и Veselka. Об этом «Афише Daily» сообщили представители мероприятия.

Фестиваль продлится без остановки 33 часа — с 8 по 9 мая. Он будет посвящен свободе, взаимоуважению и секс-позитивности. Любые проявления нетолерантности — расизм, сексизм, гомофобия, фэтшейминг — будут запрещены.

«Horovod — фестиваль знаковый не только для борцов за свободу самовыражения, но и для меломанов. Всю ночь на трех сценах сменять друг друга будут лучшие артисты и ставить отборную электронику: от хауса и нью-диско до транса и детройт-техно. Можно многое сказать о стилях и жанрах в эту ночь, но лучше прийти и услышать каждого артиста лично», — отмечают организаторы мероприятия.

Кроме музыки на фестивале будут представлены работы медиахудожников и перформеров. Пространства «Мутабора» превратятся в тотальную инсталляцию с видеоартом и различными художественными объектами.

В лайнапе — Augustine, Кирилл Шаповалов, Kovyazin D, Moonoton, Sofia Rodina, Ma Sha, Nazira, Raumtester, Sexstasy и Tweeman. Остальных артистов объявят позже.

Подробная информация о Horovod — на странице фестиваля в фейсбуке. Купить билеты на мероприятие можно здесь.