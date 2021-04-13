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В Архангельске прокурор запросил три года колонии для активиста. Из‑за публикации клипа Rammstein

Семён Гудошников
Сегодня в 20:07

В Архангельске прокурор потребовал дать бывшему главе регионального штаба Навального Андрею Боровикову три года колонии за публикацию клипа Rammstein. Об этом активист рассказал «Медиазоне».

Боровикова обвиняют по части 3 статьи 242 УК (распространение порнографических материалов в интернете) из‑за размещения в «ВКонтакте» клипа на песню «Pussy».

По словам адвоката Боровикова Алексея Кычкина, сторона обвинения провела культурологическую экспертизу, которая подтвердила, что видео носит порнографический характер. Эксперты также не нашли в клипе художественной ценности.

Активист вину не признает и считает дело политически мотивированным. Он сомневается в квалификации людей, которые проводили экспертизу.

Уголовное дело против Боровикова завели в сентябре 2020 года. По версии СК, 19 января 2014 года обвиняемый опубликовал в своих записях в «ВКонтакте» клип Rammstein. Сейчас там этого видео уже нет, а активист говорил, что даже не помнит, публиковал ли ролик, поскольку это было шесть лет назад.

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