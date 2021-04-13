Актер Хэнк Азария извинился за озвучивание индийского персонажа в «Симпсонах»

Американский актер Хэнк Азария, известный по ситкому «Друзья» и фильму «Смурфики», извинился за озвучивание индийского персонажа Апу в мультсериале «Симпсоны». Актер заявил о своих сожалениях в подкасте «Armchair Expert».

Дело в том, что у Азарии нет индийских корней. По происхождению он еврей: его родители эмигрировали в США из Греции. Тем не менее именно Азария озвучивал Апу на протяжении тридцати лет — с 1990 по 2020 год.

В январе 2020 года актер объявил, что больше не будет голосом Апу — иммигранта из Индии и хозяина магазина «На скорую руку». Этого персонажа шоу неоднократно обвиняли в поддержании негативных стереотипов об индийцах.

«Часть меня чувствует, что мне нужно пойти к каждому индийцу в этой стране и лично извиниться», — признался Азария и рассказал, как изучал проблему расизма и лично общался с выходцами из Индии, чтобы понять, стоит ли продолжать работать над «Симпсонами».

Актер подчеркивает, что персонаж Апу был создан с благими намерениями, однако само шоу, как считает Азария, стало частью «структурного расизма».

«То, что у нас были благие намерения, не означает, что не было реальных негативных последствий, и это то, за что я несу ответственность», — отметил артист.

По мнению Азарии, поиск другого актера для озвучивания Апу был верным решением. Индийский артист сможет привнести свою культуру в персонажа, считает он. «И давайте не будем отнимать работу у людей, у которых ее недостаточно», — добавил Азария.