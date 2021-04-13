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Сальма Хайек устраивает перестрелку на пляже в трейлере фильма «Телохранитель жены киллера»

Константин Зорниченко
Сегодня в 18:22

Компания Megogo Distribution опубликовала русскоязычный трейлер фильма «Телохранитель жены киллера». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

Картина продолжает комедийный боевик «Телохранитель киллера» 2017 года с Райаном Рейнолдсом и Сэмюэлем Л.Джексоном. В первом фильме персонаж Рейнолдса защищал героя Джексона от других бандитов. В сиквеле они объединятся, чтобы остановить фанатика-хакера, который пытается устроить кибератаку на Евросоюз.

Вместе со звездами оригинальной ленты в картине сыграли Сальма Хайек, Морган Фриман, Антонио Бандерас и другие. «Телохранитель жены киллера» должен был выйти еще прошлым летом, но картину перенесли из‑за пандемии. Теперь премьера намечена на 16 июня.

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