Сальма Хайек устраивает перестрелку на пляже в трейлере фильма «Телохранитель жены киллера»

Компания Megogo Distribution опубликовала русскоязычный трейлер фильма «Телохранитель жены киллера». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.
Картина продолжает комедийный боевик «Телохранитель киллера» 2017 года с Райаном Рейнолдсом и Сэмюэлем Л.Джексоном. В первом фильме персонаж Рейнолдса защищал героя Джексона от других бандитов. В сиквеле они объединятся, чтобы остановить фанатика-хакера, который пытается устроить кибератаку на Евросоюз.
Вместе со звездами оригинальной ленты в картине сыграли Сальма Хайек, Морган Фриман, Антонио Бандерас и другие. «Телохранитель жены киллера» должен был выйти еще прошлым летом, но картину перенесли из‑за пандемии. Теперь премьера намечена на 16 июня.