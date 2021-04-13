Профессора МФТИ Валерия Голубкина арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал профессора Московского физико-технического института (МФТИ) Валерия Голубкина по делу о госизмене. Об этом сообщил ТАСС.

Голубкин останется под стражей до 12 июня. Его адвокат Александр Тимошенко заявил, что собирается обжаловать меру пресечения. В данный момент Голубкин находится в СИЗО «Лефортово», добавил защитник.

«Мой подзащитный категорически не признает свою вину, он ученый, его работа — это ручка и бумажка, а не секреты передавать», — заявил Тимошенко.

Ранее в госизмене также обвинили другого физика — Анатолия Губанова. Он был коллегой Голубкина и его соавтором в 1996 году. Однако, по информации агентства, уголовные дела ученых не связаны между собой.

Источник «Интерфакса», напротив, сообщил, что профессоров МФТИ преследуют в рамках одного и того же дела. Их якобы подозревают в передаче секретной информации одной из стран НАТО.

О какой именно информации идет речь, неизвестно. Голубкин, как и Губанов, занимался изучением сверхзвуковых скоростей и работал в Центральном аэродинамическом институте имени Жуковского (ЦАГИ).

В пресс-службе МФТИ заявили, что Голубкин «преподает у студентов 4-го курса в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе», соответственно, не имеет доступа к сведениям, составляющим гостайну.