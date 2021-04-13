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Первые Nike Yeezy Канье Уэста выставили на аукцион. Их оценивают в 1 млн долларов

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:43

Sotheby’s выставил на торги самую первую пару кроссовок Nike Yeezy Канье Уэста. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

В этой обуви Канье появился на церемонии «Грэмми» в 2008 году. После его выступления сникерхеды пытались выяснить хоть что‑то о кроссовках, потому что в продаже их нигде не было, и незадолго до этого в сети появились слухи о том, что рэпер будет участвовать в новом крупном проекте. Позже стало известно о запуске серии Nike Yeezy, и через несколько лет Канье перевел свою линейку в adidas.

По данным Hypesbeast, Nike Yeezy оцениваются в 1 млн долларов, то есть они могут стать самыми дорогими кроссовками в истории Sotheby’s. Текущий рекорд принадлежит Nike Air Jordan 1, которую носил сам Майкл Джордан. Пару с автографом баскетболиста продали за 560 тыс. долларов. На обуви Канье автографа нет, но аукционный дом опубликовал фотоотчет с экспертизой о подлинности лота.

Netflix купил права на показ документального сериала про рэпера. По данным Billboard, стриминговый сервис заплатил правообладателю сериала 30 млн долларов. Съемки проекта длились больше двадцати лет: он включает в себя ранее не публиковавшиеся кадры с Уэстом, охватывает абсолютно все этапы карьеры музыканта и освещает многие важные события его жизни, в том числе неудачную президентскую кампанию в 2020 году и смерть матери Донды Уэст.

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