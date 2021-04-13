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Soft Cell запишут первый за 20 лет альбом

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:29

Британская группа Soft Cell подтвердила, что работает над новым альбом. Последний полноформатник «Cruelty Without Beauty» у коллектива вышел в 2002 году, напоминает NME.

Участник дуэта Дэйв Болл заявил в беседе с Daily Star, что пластинка увидит свет в 2022 году. Он напомнил, что до воссоединения в 2018 году не виделся со своим коллегой Марком Алмондом в течение 15 лет. В том году они дали концерт в лондонской «Арене О2», который был задуман как их финальное шоу.

«Мы не пытались написать еще одну „Tainted Love“, но, возможно, нам стоило бы!» — сказал Болл.

Soft Cell — нью-вейв-группа из Лидса, основанная в 1980 году. Музыканты выпустили четыре альбома и распались в 1984 году. В 2001 году дуэт собрался снова и опубликовал уже упомянутый «Cruelty Without Beauty». Самая популярная песня Soft Cell — кавер на «Tainted Love» Глории Джонс.

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