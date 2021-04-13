Вторая мировая, возвращение героев и полный метр: что мы знаем про 6-й сезон «Острых козырьков»

Пятый сезон «Острых козырьков» заканчивается криком Томаса Шелби с приставленным к голове пистолетом. Он кричит, потому что понимает: его время прошло, а подстраиваться под новые реалии становится все труднее. Мир вокруг лидера преступной группировки изменился, а он оказался к этому не готов и, как следствие, терпит неудачи. Пока неясно, каким станет Томми и его бизнес в следующем — финальном — сезоне. Он успел предстать в образе политика (не совсем состоявшегося) и оставить зрителя с ощущением, что его параноидальные мысли переселили рациональные. «Афиша Daily» поискала информацию о грядущем сезоне — заявления создателей сериала и небольшие, но важные подробности продолжения «Острых козырьков». Съемки идут полным ходом, премьера — не раньше конца 2021 года В январе этого года года стало известно, что стартовали съемки заключительного сезона «Острых козырьков», а в официальном инстаграме сериала появились фотографии с площадки.

Сценарист Стивен Найт заявил, что производство проекта сильно задержалось из‑за пандемии коронавируса, поэтому дата выхода тоже сместилась. Команда создателей уверена, что «сезон будет лучше предыдущих». «Шестой сезон знаменует собой конец эпической истории, которая завораживала публику с 2013 года, но вселенная „Острых козырьков“ определенно будет жить», — намекнула на продолжение сериала исполнительный продюсер шоу Кэрин Мандабах. То же самое сделал и Найт, использовав формулировку «другой формат» без каких‑либо уточнений. Когда и где выйдет шестой сезон «Козырьков» Изначально съемки планировались на март прошлого года, а премьера последнего сезона должна была состояться в начале 2021-го, если бы не COVID-19. Обычно между последней серией предыдущего сезона и первым эпизодом нового проходит полгода или 20 месяцев, но Би-би-си редко выпускает свои сериалы до мая, а уж «Острые козырьки» — тем более. Поэтому в мире без пандемии шестой сезон вышел бы в конце весны или начале лета.

Режиссер «Острых козырьков» Энтони Берн внес небольшую ясность, когда зрителям стоит отменить все планы и сесть напротив экранов. «Если мы начали снимать в январе этого года, то закончим не раньше мая или июня, а потом предстоит 6 месяцев постпродакшена», — сказал он. Это значит, что шестой сезон выйдет в конце 2021 года либо в начале 2022-го. Актер Финн Коул (роль Майкла Грея в сериале) подтвердил это, сказав, что окончательную премьерную дату скажут только тогда, когда в шоу внесут финальные правки. По его словам, вероятнее всего, это будет конец 2021 года. Правами на шоу владеют Netflix и британская BBC Studios, но именно последняя рулит всем процессом — от старта производства до объявления даты выхода. Так что, возможно, сначала «Острых козырьков» покажут британцам (допустим, в январе 2022-го), а потом сериал выйдет у американцев — примерно в марте. По крайней мере, так было с пятым сезоном: в августе 2019 года эпизоды выходили на Би-би-си, а на Netflix он стал доступен в октябре. Что покажут в шестом сезоне В пятом сезоне Томас Шелби на грани сумасшествия. Окружение осторожно намекает ему, что пора бы передать опиумный бизнес новому поколению, а заговор убить фашиста Мосли проваливается — одним словом, Томми на грани. «Пятый сезон повествует о подъеме фашизма, национализма и расизма в 30-е годы. В нем есть видимые параллели с происходящим в современном мире. Я хотел сделать это основной темой пятого и последующих сезонов», — рассказывал сценарист Найт. Он также подтвердил, что политическая карьера Шелби продолжится — он останется депутатом в условиях, когда политическая обстановка ухудшается до предела. События шестого сезона начнутся в 1934 году и закончатся в 1939-м, накануне Второй мировой войны. Найт говорит, что сериал покажет финишную прямую пути искупления Томми, его «возвращения к жизни» , но теперь ему предстоит «противостоять злу» и решить для себя, чудовище он или человек. «С самого начала существования сериала конечной точкой была Вторая мировая, потому что это история семьи между двух войн. Я действительно хочу, чтобы в конце у Томми было все в порядке. Я хочу, чтобы Томми был хорошим и был на стороне ангелов, но его ждет темный путь», — сказал он.

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Режиссер Берн раскрыл подробности самых первых минут нового сезона. «Первой картинкой, которую вы увидите, будет поле из концовки предыдущего сезона. Там все так же стоит Томми с пистолетом, приставленным к голове. А потом начнут набираться обороты», — поделился он. В подкасте Би-би-си «Одержимые острыми козырьками» Берн сказал, что американка Джина Грей в исполнении Ани Тейлор-Джой и ее семья сыграют важную роль в грядущем сезоне. Вероятно, Томии узнает, что Грей все это время была информатором Мосли. Кого покажут Точно известно, что Киллиан Мерфи снимется в продолжении : во-первых, об этом сообщили сами создатели; во-вторых, они выложили снимок с Мерфи на съемочной площадке. Кроме него, в сериал вернутся Артур, Полли, Майкл, Финн, Джина и Освальд Мосли.



Появятся и новые персонажи. Одну из ролей сыграет актер Стивен Грэм, его можно увидеть в «Большом куше» Гая Ричи. Его образ будет похож на роль Аль Капоне из «Подпольной империи». Также к составу присоединилась Джулия Робертс, но ее роль пока остается в секрете. В 2019 году Найт рассказал, что ему «звонят многие звезды», которые хотят поучаствовать в съемках. Среди них Брэд Питт, Снуп Дог, A$AP Rocky и другие. « Думаю, в шестом сезоне мы дадим возможность поучаствовать некоторым звездам. Главное, чтобы они были хорошими. Мы просто выберем лучшего актера на эту роль, как мы это сделали с Сэмом Клафлином в роли Мосли. Он идеален», — сказал сценарист. Полнометражные «Острые козырьки» Когда Найт говорил про «другой формат», он имел в виду полный метр. Вместо седьмого сезона создатели нацелены на производство полноценного фильма в завершении проекта, сюжетные перипетии которого будут развиваться уже на Второй мировой войне. На данный момент еще неизвестно, покажут фильм в кинотеатрах или он сразу выйдет онлайн. Сценарист также не отвергает предложение снять отдельный сериал про героя Тома Харди Альфи Соломонса.