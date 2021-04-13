Звезда «Скотта Пилигрима» и «Джуно» Майкл Сера сыграет фермера в новом комедийном сериале от Hulu

Майкл Сера, звезда комедий «Скотт Пилигрим против всех», «Джуно» и «Замедленное развитие» присоединится к актрисе и стендап-комедиантке Эми Шумер в новом сериале «Life & Beth» («Жизнь и Бет») от Hulu. Об этом сообщает Deadline.

Шумер исполнит в шоу главную роль, а также выступит режиссером, сценаристом и исполнительным продюсером проекта. Вместе с ней продюсированием займутся Кевин Кейн, Дэниел Пауэлл и Райан Макфол.

В центре сюжета — история молодой и успешной девушки Бет, которая неплохо зарабатывает на продаже вин и живет на Манхэттене со своим парнем — привлекательным и также успешным. Жизнь Бет кажется идеальной, но внезапный инцидент заставляет ее вспомнить свои подростковые обиды и понять, что от жизни она хочет совсем другого.

Майкл Сера сыграет в сериале Джона — фермера и повара, который поможет Бет разобраться в себе.

Сера известен не только своими ролями в кино, но и в театре. Актер дебютировал на Бродвее в 2014 году, сыграв в постановке пьесы Кеннета Лонергана «Это наша молодость». В 2018 году он получил номинацию на премию «Тони» за роль в спектакле «Герой лобби».