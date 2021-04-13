Хью Лори создаст мини-сериал по роману Агаты Кристи «Почему не Эванс?»

Британский актер Хью Лори снимет мини-сериал романа «Почему не Эванс?» Агаты Кристи. Об этом сообщает Deadline.

Шоу расскажет о сыне викария Бобби Джонс и его подруге Фрэнки Дервуэнт. Во время игры в гольф они обнаруживают едва живого мужчину, который перед смертью успевает произнести только одну фразу: «Почему они не спросили Эванса?»

Лори также напишет сценарий к проекту, а вот исполнит ли он одну из ролей, пока не известно. Производством шоу занимается стриминговый сервис BritBox, действующий на территории Северной Америки, Великобритании и Австралии. Премьера «Почему не Эванс?» намечена на 2022 год.

Для Хью Лори предстоящий проект станет вторым сериалом в режиссерской карьере после ситкома «Немного за сорок».