U2, Metallica и AC/DC рассказывают о своих ранних турах в документалке Дэйва Грола «What Drives Us»

Фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол снял документальный фильм «What Drives Us», рассказывающий о турах молодых групп, в которые они отправляются на минивэнах. Трейлер можно посмотреть на ютьюбе.
Спикерами, помимо самого Грола, в картине выступил 21 артист. Среди них Фли из Red Hot Chili Peppers, Ларс Ульрих из Metallica, St. Vincent, Иэн МакКей из Minor Threat и Fugazi, а также Ринго Старр из The Beatles.
«Этот фильм — мое послание со словами любви каждому музыканту, который когда‑либо прыгал в старый фургон со своими друзьями и оставлял все позади ради простой награды — музыки», — заявил режиссер ленты.
«What Drives Us» выйдет 30 апреля на Amazon Prime Video. Производством фильма занималась компания The Coda Collection.
Ранее группа Foo Fighters оказалась среди номинантов в Зал славы рок-н-ролла. Если они попадут в него, это будет уже второй раз для Дэйва Грола, который стал обладателем почетного статуса в 2014 году как участник Nirvana.