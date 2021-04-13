U2, Metallica и AC/DC рассказывают о своих ранних турах в документалке Дэйва Грола «What Drives Us»

Фронтмен Foo Fighters Дэйв Грол снял документальный фильм «What Drives Us», рассказывающий о турах молодых групп, в которые они отправляются на минивэнах. Трейлер можно посмотреть на ютьюбе.

Спикерами, помимо самого Грола, в картине выступил 21 артист. Среди них Фли из Red Hot Chili Peppers, Ларс Ульрих из Metallica, St. Vincent, Иэн МакКей из Minor Threat и Fugazi, а также Ринго Старр из The Beatles.