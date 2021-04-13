Полиция Миннеаполиса застрелила афроамериканца, перепутав электрошокер и пистолет. Начались протесты

В Миннеаполисе сотрудница полиции застрелила афроамериканца Данте Райта. При задержании она перепутала электрошокер и пистолет, пишет Associated Press.

Полицейские получили ордер на арест 20-летнего Райта и попытались его задержать. Он вырвался из рук силовиков и сел за руль, а сотрудница полиции пригрозила электрошокером и направила на него огнестрельное оружие.

Девушка сделала только один выстрел, а потом выругалась и поняла, что застрелила Данте Райта. Его машина проехала еще несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем.

Убийство Райта привело к беспорядкам и бурным протестам, которые продолжаются до сих пор. Президент США Джо Байден призвал жителей к спокойствию. В трех округах Миннесоты, в том числе в городах Миннеаполис и Сент-Пол, был введен комендантский час с 19.00 до 6.00.

В мае 2020-го в Миннеаполисе при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд. Полицейский повалил его на землю и наступил коленом на горло, удерживая в таком положении почти десять минут и не давая дышать. После смерти Флойда в Америке начались протесты против расизма и полицейского насилия.