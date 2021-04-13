В России появился банк, стать клиентом которого можно только по приглашению

В России открыли новый банк, клиентами которого можно стать только по приглашению. Банк называет «Бланк» и пока создан бывшими топ-менеджерами Модульбанка. Об этом сообщили vc.com и «Ведомости».

Чтобы воспользоваться услугами банка, нужно скачать приложение — оно доступно в бета-режиме в App Store и Google Play — и ввести в нем специальный код. Его можно запросить у действующих клиентов банка, они имеют право пригласить пятерых знакомых.

Создатели «Бланка» обещают, что в будущем услуги станут доступны всем. Однако, когда это произойдет, неизвестно. Пока в приложении можно оставить заявку на обслуживание — без наличия кода ее одобрение придется ждать неопределенное количество времени.

Помимо закрытой системы доступа к услугам, новый банк будет отличаться от конкурентов отсутствием банковских счетов. В основе работы «Бланка» будут финансовые потоки, которые клиент сможет настроить по своему усмотрению в приложении.

По словам руководителей банка, потоки могут автоматически откладывать фиксированную сумму раз в день, неделю или месяц на необходимые траты, например, аренду офиса. В дальнейшем потоки можно будет настроить на выручку от эквайринга или пополняемый кредит.

Бесплатный базовый тариф на услуги приложения позволит переводить до 700 тыс. рублей физическим лицам без комиссии, оплачивать 20 платежных поручений и снимать в банкомате до 50 тыс. рублей.

В дальнейшем банк позволит купить дополнительные услуги. Кроме того, приложение на основе выставленных настроек предложит клиентам платный персонализированный тариф. Он позволит предпринимателям, как считают в компании, адаптировать банк под свою специфику и потребности.