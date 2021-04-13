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Неизвестные похитили самого большого кролика в мире. Он принадлежал бывшей модели Playboy

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:41

В Великобритании пропал самый большой кролик в мире по кличке Дариус. Он жил у бывшей модели Playboy Аннетт Эдвардс в графстве Вустершир. Об этом сообщил Daily Mail.

Животное выкрали из вольера в саду женщины в минувшие выходные. Эдвард готова заплатить 1000 фунтов стерлингов за возвращение питомца. Женщина просит вернуть Дариуса и утверждает, что кролик уже слишком стар, чтобы размножаться — ему 11 лет.

Английская полиция пытается найти злоумышленников, забравших Дариуса. Пока их местонахождение и имена неизвестны. Сотрудники правоохранительных служб надеются на бдительность англичан и их помощь в поимке преступников.

На сегодняшний день Дариус является самым крупным в мире кроликом породы «немецкий великан»: длина его тела составляет 129 см. Этот рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса.

Дариус — уже четвертый кролик-рекордсмен, который принадлежит Аннетт Эдвардс. Он перенял титул самого длинного кролика у своей матери. Заводчица предполагает, что рекорд Дариуса также смогут побить его дети — Льюис или Дейзи Мэй.

Всего у Эдвардс живут более ста питомцев. Женщина занимается разведением кроликов с 2008 года. Любовь Эдвард к этим животным так велика, что она попыталась стать похожей на мультипликационную героиню Джессику Рэббит («rabbit» — в переводе с английского «кролик»). На пластические операции бывшая модель потратила около 10 тысяч фунтов стерлингов.

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